Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Avcı Karcıoğlu, yaptığı açıklamada, mesleğin saygın, güvenilir ve kaliteli olabilmesi için yetkililerden taleplerinin bulunduğunu belirterek, "Meslek dışı kişiler, ağız ve diş sağlığı kuruluşlarına ortak olmamalıdır. Yeni diş hekimliği fakülteleri açılmamalı, mevcut kontenjanlar düşürülmelidir." dedi.

Zonguldak'ta diş hekimleri, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

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