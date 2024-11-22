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        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak'ta diş hekimleri, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:50
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        Zonguldak'tan kısa kısa
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        Zonguldak'ta diş hekimleri, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Zonguldak Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan diş hekimleri, daha sonra saygı duruşunda bulundu.

        Zonguldak Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Avcı Karcıoğlu, yaptığı açıklamada, mesleğin saygın, güvenilir ve kaliteli olabilmesi için yetkililerden taleplerinin bulunduğunu belirterek, "Meslek dışı kişiler, ağız ve diş sağlığı kuruluşlarına ortak olmamalıdır. Yeni diş hekimliği fakülteleri açılmamalı, mevcut kontenjanlar düşürülmelidir." dedi.

        Karcıoğlu, diş hekimliğinde mezuniyet sonrasında da sürekli eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

        -Zonguldak'ta şoför esnafı basın açıklaması yaptı

        Zonguldak'ta M, T ve S plakalı araç sahipleri, Belediye Meclisi'nde kara taşıtları çalışma izni ücretlerine yüzde 50 zam yapılmasına tepki gösterdi.

        Zonguldak Belediyesi önünde toplanan şoför esnafı adına basın açıklaması yapan Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Osman Köksal Bahar, belediyenin zam politikasını eleştirerek, zam kararının uygulanmaması gerektiğini belirtti.

        Şoför esnafının bu talebinin değerlendirileceği öğrenildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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