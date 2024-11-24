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        Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:56 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:56
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        Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

        İsafakıhlı köyünde dün E.G'yi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Dün, C.Ö. aralarında çıkan tartışma sonucu E.G'yi tabancayla yaralamıştı. E.G, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, C.Ö. ise olayda kullanılan silahla yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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