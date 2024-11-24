Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
İsafakıhlı köyünde dün E.G'yi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün, C.Ö. aralarında çıkan tartışma sonucu E.G'yi tabancayla yaralamıştı. E.G, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, C.Ö. ise olayda kullanılan silahla yakalanmıştı.
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