Zonguldak'ta sanayinin kadın yüzü Dilara, tasarımdan montaja çalıştığı atölyeye renk katıyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki sanayide çalışan 19 yaşındaki Dilara Demirer, dayısının mobilya atölyesinde üretimden tasarım ve montaja tüm süreçlerde yer alıyor.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olan Demirer, dayısının isteği üzerine Belen Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinde çizim ve tasarım alanlarında eğitim aldı. Tasarımda kendini geliştiren Demirer, ustalardan işin inceliklerini de öğrenerek üretim ve montaja katılmaya başladı.

Demirer, gazetecilere, başlangıçta iş yerinin sanayi sitesinde olmasından ötürü tereddüt ettiğini ancak zamanla müşterilerle ilgilenmeye başlayarak işe ısındığını anlattı. Atölyedeki ustaların öğretme isteği sayesinde işe daha çabuk alıştığını aktaran Demirer, "Çizim, işimizin ilk adımı. Ofiste tasarım yapmayı öğrendikten sonra atölyeye geçtim. Ustalarımızdan işin detaylarını öğrendim." diye konuştu.

Demirer, sanayide çalışmanın kendisine farklı bakış açısı kazandırdığını, gelişmiş CNC makinelerini kullanmayı ve kendi işini kurmayı hedeflediğini söyledi. KOSGEB girişimcilik desteği belgesini alarak yakın zamanda kendi atölyesini kurmayı planladığını belirten Demirer, sanayide genç kadın olarak çalışmanın çevresinde şaşkınlıkla karşılandığını kaydetti.