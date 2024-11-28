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        Zonguldak'ta sanayinin kadın yüzü Dilara, tasarımdan montaja çalıştığı atölyeye renk katıyor

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki sanayide çalışan 19 yaşındaki Dilara Demirer, dayısının mobilya atölyesinde üretimden tasarım ve montaja tüm süreçlerde yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:01 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:09
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        Zonguldak'ta sanayinin kadın yüzü Dilara, tasarımdan montaja çalıştığı atölyeye renk katıyor
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki sanayide çalışan 19 yaşındaki Dilara Demirer, dayısının mobilya atölyesinde üretimden tasarım ve montaja tüm süreçlerde yer alıyor.

        Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olan Demirer, dayısının isteği üzerine Belen Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinde çizim ve tasarım alanlarında eğitim aldı. Tasarımda kendini geliştiren Demirer, ustalardan işin inceliklerini de öğrenerek üretim ve montaja katılmaya başladı.

        Demirer, gazetecilere, başlangıçta iş yerinin sanayi sitesinde olmasından ötürü tereddüt ettiğini ancak zamanla müşterilerle ilgilenmeye başlayarak işe ısındığını anlattı.

        Atölyedeki ustaların öğretme isteği sayesinde işe daha çabuk alıştığını aktaran Demirer, "Çizim, işimizin ilk adımı. Ofiste tasarım yapmayı öğrendikten sonra atölyeye geçtim. Ustalarımızdan işin detaylarını öğrendim." diye konuştu.

        Demirer, sanayide çalışmanın kendisine farklı bakış açısı kazandırdığını, gelişmiş CNC makinelerini kullanmayı ve kendi işini kurmayı hedeflediğini söyledi.

        KOSGEB girişimcilik desteği belgesini alarak yakın zamanda kendi atölyesini kurmayı planladığını belirten Demirer, sanayide genç kadın olarak çalışmanın çevresinde şaşkınlıkla karşılandığını kaydetti.

        Demirer, "İnsanlar şaşırıyor ama bu işi seviyorum. Kadınlar ve gençler kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeli. 'Bu işi yapamam.' demek doğru değil. Sevgi ve hevesle her iş yapılabilir. Dayıma teşekkür ediyorum. Bana bu işi öğretti ve heves ettiğim her konuda destek oldu. Şimdi hedeflerime ulaşmak için daha fazla çalışıyorum." dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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