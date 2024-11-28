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        Zonguldak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

        Zonguldak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:27 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:38
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        Zonguldak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Zonguldak'ta tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Ç.K'nin kullandığı 67 AEG 201 plakalı tır, Bülent Ecevit Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim P'ye (65) çaptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan İbrahim P. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Güzergahta güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ulaşımı bir süre kontrollü sağladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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