Devrek'te Trafik Komisyonu Toplantısı yapıldı

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, Devrek Trafik Denetleme Şube Amirliği ekipleri ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Evlice, yaptığı konuşmada, huzur ve güven ortamının bozulmaması için tüm kurumların birlikte hareket edeceğini belirterek, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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