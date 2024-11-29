Zonguldak'ta apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerine dumandan etkilenmelerini önlemek için ayran dağıtıldı.

Fatih Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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