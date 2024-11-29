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        Zonguldak'ta apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 13 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 20:47 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:47
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        Zonguldak'ta apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 13 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Fatih Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı caddede, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerine dumandan etkilenmelerini önlemek için ayran dağıtıldı.

        Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

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