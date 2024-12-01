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        Zonguldak'ta orman muhafaza memuruna saldırdığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıya adli kontrol

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde orman muhafaza memuruna saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:36
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        Zonguldak'ta orman muhafaza memuruna saldırdığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıya adli kontrol
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde orman muhafaza memuruna saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Orman muhafaza memuru S.D. (61), Mahmutoğlu köyünde kesim işlerini denetlemek için gittiği bölgede daha önce aralarında husumet bulunan bir kişinin boğazını sıktığı, yaşanan arbedede gözlüğünün kırıldığı ve ölümle tehdit edilip hakarete uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu.

        Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, zanlılar S.K. (36), H.K. (35) ve S.K. (37), "kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret," suçlamalarıyla gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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