Zonguldak'ta orman muhafaza memuruna saldırdığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıya adli kontrol

Bu arada olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Orman muhafaza memuru S.D. (61), Mahmutoğlu köyünde kesim işlerini denetlemek için gittiği bölgede daha önce aralarında husumet bulunan bir kişinin boğazını sıktığı, yaşanan arbedede gözlüğünün kırıldığı ve ölümle tehdit edilip hakarete uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.