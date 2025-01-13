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        Zonguldak'ta 6 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağının faaliyetleri sonlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 13:03 Güncelleme: 13.01.2025 - 13:07
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        Zonguldak'ta 6 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağının faaliyetleri sonlandırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yaptı.

        Ruhsatsız işletildiği belirlenen 6 maden ocağında 70 metre ray, vagon, vinç ve hava kompresörü ele geçirildi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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