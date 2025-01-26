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        Zonguldak'ta şişirilen lastiğin patlama anı kamerada

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin şişirdiği lastiğin patladığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 17:35 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:35
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        Zonguldak'ta şişirilen lastiğin patlama anı kamerada
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin şişirdiği lastiğin patladığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Kepez Mahallesi Solak köyündeki iş yerinin sahibi Samet Bayrak'ın (25) tamir ettiği lastik, hava basıldığı sırada patladı. Kolundan yaralanan Bayrak, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince tedavi edildi.

        Bu arada patlama anı ve sonrası iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Kayıtlarda Bayrak'ın, şişirdiği lastiğin bir anda patlamasıyla kolundan yaralandığı, iş yerinin dışına çıkarak kendini yere bıraktığı ve çevredekiler ile yakında bulunan jandarma personelinin yardıma geldiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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