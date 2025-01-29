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        Zonguldak'ta misafirhanenin önüne gelen tilkinin görevli tarafından beslenmesi kamerada

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde misafirhanenin önüne gelen tilkinin görevli tarafından beslenmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:53 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:53
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        Zonguldak'ta misafirhanenin önüne gelen tilkinin görevli tarafından beslenmesi kamerada
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde misafirhanenin önüne gelen tilkinin görevli tarafından beslenmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kandilli beldesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesine ait misafirhanede görevli Demir Hüseyin Yazıcı, arta kalan yemek ve ekmeklerle misafirhane önündeki kedileri beslerken bir tilki fark etti.

        Yazıcı, aç olduğunu düşünerek tilkiye yemek verdi. Belirli aralıklarla gelen ve "Misafir" ismi verilen tilkinin beslenmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görevli Yazıcı, gazetecilere, misafirhanenin doğayla iç içe olduğunu belirterek, "Artan yemek ve ekmekleri kedilere veriyorduk. Bir süre sonra tilkinin geldiğini gördüm. Zor oldu ama bir dostluk kurduk. Önce tedirgindi, sonra alıştı. Belirli aralıklarla geliyor. Biz de yemek ve ekmekleri paylaşıyoruz. Kedilerle zor anlaşıyor. Beslendikten sonra doğal yaşam alanına dönüyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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