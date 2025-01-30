Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yakılmasına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı

Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yakılmış halde bulunmasına ilişkin yargılanan 3'ü tutuklu 6 sanığın, 1 yıldan 14 yıla kadar değişen oranda hapsi istendi.

Duruşma savcısı tarafından celse arasında 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen esas hakkındaki mütalaada, bilirkişi heyetinin yaptığı inceleme sonucu hazırlanan raporda, kaçak ocağın sahiplerinin H.K. ve E.G. olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Kaza anında kaçak ocakta ölen kişi dışında nakliyatçı ve kömür üretim işinde çalışanların da bulunduğu aktarılan raporda, H.K. ve E.G'nin olayda "asli kusurlu", vinç operatörü S.K. ile Nourtani'nin "tali kusurlu" olduğu anlatıldı.

Mütalaada, tutuklu sanıklar H.K. ve E.G. ile tutuksuz sanık S.K. hakkında "bilinçli taksir ile taksirle öldürme" ve "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçlarından ayrı ayrı toplam 3 yıl 2 aydan 14 yıla kadar hapis talep edildi.

Tutuklu sanıklardan A.A'nın "maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemesi" ve "delil niteliğindeki cesedi yakması", E.D'nin de "maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemesi" ve "işlenen suça ilişkin delilleri yok etmeye yönelik" eylemleri nedeniyle 1,5 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Söz konusu mütalaada tutuksuz sanık A.Ç'nin "maktulün yaralanmasını ilgili mercilere bildirmemesi" sebebiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi öngörüldü.

Sanıkların yargılanmasına 19 Şubat'ta devam edilecek.

- Olay

Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023'te yanmış halde bulunan cesedin, iki gün önce öldüğü anlaşılan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmış, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.