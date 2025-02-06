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        Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren Sergen Mudanya, Zonguldak'taki mezarı başında anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Sergen Mudanya, Zonguldak'taki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:38 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:38
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        Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren Sergen Mudanya, Zonguldak'taki mezarı başında anıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Sergen Mudanya, Zonguldak'taki mezarı başında anıldı.

        Çalışmak için gittiği İskenderun'da enkazda kalarak yaşamını yitiren, Alaplı Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Mudanya'nın 22 yaşındaki oğlu Sergen Mudanya için Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

        Anma törenine Mudanya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mudanya için dua okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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