Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren Sergen Mudanya, Zonguldak'taki mezarı başında anıldı

Anma törenine Mudanya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çalışmak için gittiği İskenderun'da enkazda kalarak yaşamını yitiren, Alaplı Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Mudanya'nın 22 yaşındaki oğlu Sergen Mudanya için Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.

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