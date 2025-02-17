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        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan'dan 8. Olağan Kongre'ye davet

        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne vatandaşları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:36
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        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Çağlayan'dan 8. Olağan Kongre'ye davet
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        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne vatandaşları davet etti.

        Çağlayan, parti binasında yaptığı açıklamada, iktidara geldikleri ilk günden bu yana tek hedeflerinin daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin, dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı olduğunu anlatan Çağlayan, "AK Parti'mizin ışığındaki istikbal ile geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Çağlayan, vatandaşları 23 Şubat'ta Ankara'da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirecekleri kongreye davet etti.

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