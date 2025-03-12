Zonguldak'ta Afgan işçinin cesedinin yanmış bulunmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak'ta, ruhsatsız maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cesedinin ormanda yanmış halde bulunmasına ilişkin olay gününe ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dava dosyasına giren 9 Kasım 2023'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Nourtani'nin üstünü değiştirmesi, maden ocağının soyunma odasında yer alan kameranın açısının değiştirilmesi, Nourtani'nin kıyafetlerinin asılı bulunduğu yerden alınıp sobaya atılması yer alıyor.

Kayıtlarda ayrıca, bazı kişilerin araçla akaryakıt istasyonuna gelmesi, akaryakıt istasyonu çalışanının pet şişeyle araca yaklaşması ve yakıt doldurulması da görülüyor.

Öte yandan Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, 35 sayfalık dilekçeyle detaylandırdığı reddi hakim talebini üst mahkeme olan 2. Ağır Ceza Mahkemesine iletti.

Nourtani'nin cesedinin ormanda yanmış halde bulunmasına ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına 11 Nisan'da devam edilecek.

- Olay

Kırat Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda 10 Kasım 2023'te yanmış halde bulunan cesedin, 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye (50) ait olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağı sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan A.A, E.G. ve H.K. tutuklanmış, E.D, A.Ç. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ruhsatsız ocakta çalıştığı öne sürülen Nourtani'nin, iş sırasında fenalaşıp hareketsiz kaldığı ve buradan araçla ormana götürülüp benzin dökülerek yakıldığı iddia edilmişti.

Nourtani'nin cesedinin bulunmasından 4 gün önce jandarma ekiplerince ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen maden ocağının patlayıcıyla kullanılamaz hale getirildiği fakat zanlıların yeni giriş açarak maden ocağını yeniden faaliyete soktuğu tespit edilmişti.