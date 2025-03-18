CHP'li Yavuzyılmaz'dan İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin, "35 yıl önce alınmış bir diplomayı sorgulamak, tüm işlemleri geriye götürüp anayasaya ve kanunlara aykırı olarak baskı uygulayarak bu diplomayı iptal ettirmeye çalışmak, AK Parti'yi önümüzdeki seçimde kurtarmayacaktır." dedi.

Yavuzyılmaz, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, yerel seçimlerden sonra AK Parti'nin devlet imkanlarını kullanarak bir baskı oluşturduğunu öne sürdü.

Bu baskının yoğunlaştığı kişilerin başında İmamoğlu'nun geldiğini, diploma iptaliyle ilgili yapılan işlemin siyasi bir işlem olduğunu herkesin bildiğini öne süren Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'nun anasının ak sütü gibi helal olan diplomasını iptal etmeye cüret edenler, yarın vatandaşımızın mal ve can güvenliğini de tehdit eder duruma gelecektir, kazanılmış haklarını ellerinden almaya çalışacaklardır. 35 yıl önce alınmış bir diplomayı sorgulamak, tüm işlemleri geriye götürüp anayasaya ve kanunlara aykırı olarak baskı uygulayarak bu diplomayı iptal ettirmeye çalışmak, AK Parti'yi önümüzdeki seçimde kurtarmayacaktır. AK Parti o sandığa gömülecektir. CHP'de bir tane değil, binlerce Ekrem İmamoğlu var. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımızın arkasındayız, yolumuza devam ediyoruz."

Mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Yavuzyılmaz, "Tabii ki ön seçimimizi yapacağız. Milletimizin iradesi neyse bu iradeyi AK Parti'nin sakatlamasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Yolumuza devam ediyoruz. CHP, Türkiye'nin birinci partisidir. Yerel seçimlerin birinci partisidir. Aynı zamanda güncel yapılan kamuoyu araştırmalarına göre de AK Parti'yi gerisinde bırakmış, farkı açmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.