Zonguldak'ta "E-İhracat Zirvesi" gerçekleştirildi
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "E-ticaretin, e-ihracatın bütün taraflarında bakanlık olarak varız, yol göstermeye çalışıyoruz." dedi.
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "E-ticaretin, e-ihracatın bütün taraflarında bakanlık olarak varız, yol göstermeye çalışıyoruz." dedi.
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde "E-İhracat Zirvesi" düzenlendi.
Zirveye çevrim içi katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, bakanlık olarak e-ticaret ve e-ihracat alanında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
E-ticaretin son dönemin en önemli konularından biri olduğuna işaret eden Kılıçkaya, "Ticaret dünyada çok yoğun dönüşüm süreci yaşıyor. Türkiye'den sayı vermek gerekirse 2023 yılı itibarıyla önceki yıla göre yüzde 115 artarak 1,86 trilyon liralık yani 77,9 milyar dolarlık bir hacim var e-ticarette oluşmuş. Son 4 yılda da e-ticaretin hacmi yüzde 92 artmış." diye konuştu.
Kılıçkaya, dünyada ticarette şu anda temelde iki konu konuşulduğunu, bunların ticarette dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm olduğunu dile getirdi.
İki konuyla ilgili bakanlığın ve genel müdürlüğün yoğun çalışma içerisinde olduğunu vurgulayan Kılıçkaya, e-ticaret ve e-ihracat konusunda süreci yaklaşık 4-5 yıl önce gördüklerini, daire başkanlığı oluşturduklarını ve ilgili kişilerle yoğun çalışma yapıp destek paketleri hazırladıklarını ifade etti.
Kılıçkaya, sadece destek verme noktasında değil, bilgi verme noktasında da rehberler hazırladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:
"E-ticaret nasıl yapılır? Dünyadaki trendler nasıldır? Hangi pazar yerleri daha ön plandadır? Bu pazar yerlerinde bizim firmalarımızın daha başarılı olabilmesi için nelere dikkat etmesi gerekir? Bunun gibi bütün enformasyonu çok yakından takip ediyoruz. E-ticaretin, e-ihracatın bütün taraflarında bakanlık olarak varız, yol göstermeye çalışıyoruz. Özellikle gençlerimizin, girişimcilerimizin ve geleneksel ticaret yapan her firmanın yakından takip etmesi gereken alanda, e-ihracat ve e-ticaret alanında, bakanlık olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz."
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir de kentin 1990'lı yıllara kadar Türkiye'nin yıldız vilayetlerinden biri olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Zonguldak çok güçlü, lider vilayetlerden biri olacak. Hepimizin gayretleri bu yönde. Zonguldak yeni bir çabanın içerisinde, yeniden lider Zonguldak olma yolunda çok kararlı ve planlı adımlar atmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Sunumların ardından sona erecek zirveye, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, Zonguldak Defterdarı Recep Serdar ve davetliler katıldı.
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