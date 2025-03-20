Zonguldak'ta huzurevi sakinleri "O Ses Huzur" yarışmasında hünerlerini sergiledi

Zonguldak'ta huzurevi sakinleri, düzenlenen "O Ses Huzur" yarışmasında performans sergiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" kapsamında huzurevi sakinleri için gerçekleştirilen "O Ses Huzur" yarışması, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bütün varlıklarını büyüklere borçlu olduklarını söyledi.

Ülkenin kalkınmasında, büyümesinde ve bu aşamaya gelmesinde emekleri olanları ve yokluklara rağmen vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andıklarını belirten Hacıbektaşoğlu, "Yaşlılar bizim varlık sebebimiz. Sofralarımızın, yaşamımızın bereketi. Onlara tekrar şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz." dedi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de böyle anlamlı bir etkinlikte bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Toplumun en küçük, en önemli birimi olan aile, medeniyetimizin en kadim ve köklü müesseselerindendir. Daha da önemlisi toplumsal bütünlüğümüzün ve millet olmamızın temelinde aile vardır. Birlik ve beraberliğimiz, aile bütünlüğü için büyüklerimiz çok önemlidir." diye konuştu.

Yarışmaya katılan huzurevi sakinlerinin duygu ve düşüncelerine yer verilen video gösteriminin ardından 11 huzurevi sakini sırayla sahne aldı.

Yarışmayı izleyenler, şarkı ve türkülere eşlik etti. Yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonrasında başarılı performans gösteren huzurevi sakinleri ayakta alkışlandı.

Etkinlikte yarışmacılardan oluşan koro, "Karadır Kaşların" türküsünü seslendirdi.

Yarışma sonunda Vali Hacıbektaşoğlu tarafından huzurevi sakinlerine farklı dallarda ödüller verildi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.