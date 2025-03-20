Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta huzurevi sakinleri "O Ses Huzur" yarışmasında hünerlerini sergiledi

        Zonguldak'ta huzurevi sakinleri, düzenlenen "O Ses Huzur" yarışmasında performans sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 19:19 Güncelleme: 20.03.2025 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta huzurevi sakinleri "O Ses Huzur" yarışmasında hünerlerini sergiledi
        ABONE OL

        Zonguldak'ta huzurevi sakinleri, düzenlenen "O Ses Huzur" yarışmasında performans sergiledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" kapsamında huzurevi sakinleri için gerçekleştirilen "O Ses Huzur" yarışması, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, bütün varlıklarını büyüklere borçlu olduklarını söyledi.

        Ülkenin kalkınmasında, büyümesinde ve bu aşamaya gelmesinde emekleri olanları ve yokluklara rağmen vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andıklarını belirten Hacıbektaşoğlu, "Yaşlılar bizim varlık sebebimiz. Sofralarımızın, yaşamımızın bereketi. Onlara tekrar şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz." dedi.

        Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de böyle anlamlı bir etkinlikte bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Toplumun en küçük, en önemli birimi olan aile, medeniyetimizin en kadim ve köklü müesseselerindendir. Daha da önemlisi toplumsal bütünlüğümüzün ve millet olmamızın temelinde aile vardır. Birlik ve beraberliğimiz, aile bütünlüğü için büyüklerimiz çok önemlidir." diye konuştu.

        Yarışmaya katılan huzurevi sakinlerinin duygu ve düşüncelerine yer verilen video gösteriminin ardından 11 huzurevi sakini sırayla sahne aldı.

        Yarışmayı izleyenler, şarkı ve türkülere eşlik etti. Yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonrasında başarılı performans gösteren huzurevi sakinleri ayakta alkışlandı.

        Etkinlikte yarışmacılardan oluşan koro, "Karadır Kaşların" türküsünü seslendirdi.

        Yarışma sonunda Vali Hacıbektaşoğlu tarafından huzurevi sakinlerine farklı dallarda ödüller verildi.

        Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        Bahçeli: Örgüt hemen karar almalı
        TCMB'den faiz kararı
        TCMB'den faiz kararı
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        VPN Kurtarıcı mı, tehdit mi?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Bakan Fidan: Suriye içinde bütünlük sağlanacaktır
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta "E-İhracat Zirvesi" gerçekleştirildi
        Zonguldak'ta "E-İhracat Zirvesi" gerçekleştirildi
        CHP'li Yavuzyılmaz'dan İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin a...
        CHP'li Yavuzyılmaz'dan İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin a...
        CHP'li Yavuzyılmaz: 31 yıl önce alınmış diplomayı iptal ettirmeye çalışmak,...
        CHP'li Yavuzyılmaz: 31 yıl önce alınmış diplomayı iptal ettirmeye çalışmak,...
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan alternatif tören tepkisi (2)
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan alternatif tören tepkisi (2)
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan alternatif tören tepkisi
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan alternatif tören tepkisi
        BEUN'da akciğer kanserinin tanı ve tedavi sürecinde yenilikçi yaklaşımlar e...
        BEUN'da akciğer kanserinin tanı ve tedavi sürecinde yenilikçi yaklaşımlar e...