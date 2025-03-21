TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı:

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 600 metre altındaki kömür ocağında iftar yaptı.

Atalay, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde maden işçileriyle bir araya geldi.

Yerin 600 metre altındaki üretim bölgesinde işçilerle birlikte orucunu açan Atalay, bir avuç kömür için ömürlerini verenlerin evinde olduğunu ifade etti.

Atalay, maden ocağı çıkışı kuyubaşındaki konuşmasında, yıllardır madencilerle iftar yaptıklarını söyledi.

Her zaman işçilerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Atalay, "Özelleştirme bu ülkeye hiç hayır getirmedi. 20 senedir şeker fabrikalarıyla ilgili özelleştirme yapılıyor. Bas bas bağırdık, yapmayın, yapmayın, yapmayın… Yarısını sattılar, yarısı kaldı. Sendikaların mücadelesi olmasaydı, tamamını satsalardı şu anda şekeri 50 misli daha pahalı yiyordu Türk halkı. Hadi şekeri özelleştirin… Özelleştirmezler çünkü şeker silah gibi bir iş. Ne zaman anlaşıldı? Kovid'de anlaşıldı." dedi.

Atalay, özel sektörün çalıştırdığı bir ocakta 1070 işçinin aralık ayından beri maaş alamadığına dikkati çekti.

Vergiyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Atalay, "Burada bu sene 1200'e yakın işçi emekli oldu. Onların yerine işçiye ihtiyaç var. Bu sendikalar ne yapar? Sendikalar bu meseleyi ülke gündemine taşır. Dilimizin döndüğünü anlatmaya gayret ettik ama bugüne kadar bununla ilgili hala bazılarının gözleri görmüyor, kulakları duymuyor. Haklı talebimize hala cevap veremediler. Bu bölgede yer üstünde çalışan arkadaşlarımızın ücretleriyle ilgili sıkıntıları var. 15 gün aşağıda, 15 gün yukarıda çalışan arkadaşlarımızla ilgili sıkıntı var." diye konuştu.

Atalay, kamu sözleşmelerinin şu anda devam ettiğini anımsatarak şunları söyledi:

"Şu anda emekli maaşı düşecek diye aşağı yukarı 60 bine yakın arkadaşımız emekli oldu. Bunlar öyle teknik elemanki savunma sanayisinde top, tüfek yapıyor. Dışarıdan hemen okulu bitiren arkadaşımızı alıp, 'Gel bu topu, tüfeği yap.' dediğin zaman yapamazlar. Şu anda bazı yerlerde kar temizlemesi var. Arkadaşlarımız o yolun nerede ağaç, viraj, uçurum var biliyorlar. Dışarıdan asgari ücretlerle buraya işçi aldığın zaman burayı öğrenene kadar 5 sene geçer. İş kazaları olmaya devam eder. Biz bunu kimlere anlatıyoruz? Ülkeyi yönetenlere anlatıyoruz. Diyorlar ki bu ülkenin ekonomik politikası var ama sosyal politikası yok. İkisini beraber götürmek mecburiyetindesiniz."