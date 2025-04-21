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        GÜNCELLEME - Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:59 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:59
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        GÜNCELLEME - Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18 Nisan'da gözaltına alınan CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile R.K, N.Ç.K, E.K, İ.K, T.U, R.K, U.K, T.K. ve N.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Devrek Adliyesi'ne getirildi.

        Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı adliye önüne gelen bazı şüpheli yakınları, sevk sırasında Bozkurt'a alkışla destek verdi, bir zanlıya ise tepki gösterdi.

        Bu arada, şüpheliler T.K. ve N.D'nin, soruşturma kapsamında dün gözaltına alındığı öğrenildi.

        Zanlılardan T.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çetin Bozkurt hakkında da "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

        Şüphelilerden R.K. ve U.K. ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Adliye çıkışı Çetin Bozkurt'a yakınları alkış ve sloganlarla destek verdi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, karar sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, tahkikatın devam edeceğini, bu nedenle soğukkanlılıklarını ve sükunetlerini korumaları gerektiğini ifade etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 18 Nisan'da düzenlenen operasyonda Bozkurt'un yanı sıra R.K, N.Ç.K, E.K, İ.K, T.U, R.K. ve U.K'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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