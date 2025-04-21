GÜNCELLEME - Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18 Nisan'da gözaltına alınan CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile R.K, N.Ç.K, E.K, İ.K, T.U, R.K, U.K, T.K. ve N.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Devrek Adliyesi'ne getirildi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı adliye önüne gelen bazı şüpheli yakınları, sevk sırasında Bozkurt'a alkışla destek verdi, bir zanlıya ise tepki gösterdi.

Bu arada, şüpheliler T.K. ve N.D'nin, soruşturma kapsamında dün gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlılardan T.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çetin Bozkurt hakkında da "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.