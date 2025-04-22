Zonguldak'ta yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı

Sağlık ekiplerine teslim edilen ve ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ontemmuz Mahallesi Hüseyin Ekşi Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yandaki üç katlı binaya da sıçradı.

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