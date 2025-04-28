Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonunda yakalanan 7 zanlı adliyede

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonunda yakalanan 7 zanlı adliyede
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Karadeniz Ereğli KOM Büro Amirliği ekipleri, kentte silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı, çok sayıda silah ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Bu arada, diğer 4 zanlının 26 Nisan'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Premier Lig'de şampiyon Liverpool!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Gol düellosunda kazanan Trabzonspor!
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencileri işitme engelli bireyler için "akıllı iletişim eldive...
        Üniversite öğrencileri işitme engelli bireyler için "akıllı iletişim eldive...
        İnternetten hasır çanta yapımını öğrenip dükkan açtı
        İnternetten hasır çanta yapımını öğrenip dükkan açtı
        Zonguldak'ta ev hanımları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyo...
        Zonguldak'ta ev hanımları el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyo...
        Dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Zonguldak'ta yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı
        Zonguldak'ta yangında mahsur kalan yaşlı adamı otopark görevlisi kurtardı
        Yangında mahsur kalan görme engelliyi otopark görevlisi kurtardı
        Yangında mahsur kalan görme engelliyi otopark görevlisi kurtardı