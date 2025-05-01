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        Zonguldak'ta dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 21:08 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:08
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        Zonguldak'ta dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.T'nin kullandığı 26 AB 098 plakalı otomobil, Ören Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.

        Kazada, sürücü ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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