Zonguldak'ta dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
E.T'nin kullandığı 26 AB 098 plakalı otomobil, Ören Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı.
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