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        Komşusunu öldüren, kocasını yaralayan sanık ile babasının yeniden yargılandığı davada karar açıklandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tartıştığı komşusu kadını bıçakla öldüren, kocasını yaralayan sanık ile suça azmettirdiği iddia edilen babanın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:16 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:16
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        Komşusunu öldüren, kocasını yaralayan sanık ile babasının yeniden yargılandığı davada karar açıklandı
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tartıştığı komşusu kadını bıçakla öldüren, kocasını yaralayan sanık ile suça azmettirdiği iddia edilen babanın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

        Komşusu Hacer Alkan'ı bıçakla öldüren, apartman yöneticisi eşi Aydın Alkan'ı yaralayan tutuklu sanık Mert Serkan L. hakkında verilen 28 yıl 4 ay hapis cezası ile babası tutuksuz sanık İsmail L. hakkında verilen beraat kararı, itiraz sonrası Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince bozuldu.

        Kararın ardından Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmada, tutuklu Mert Serkan L, yaralanan Aydın Alkan ve taraf avukatlar hazır bulundu.

        Başka şehirde yaşayan İsmail L. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Sanık Mert Serkan L, olay anında psikolojik sıkıntıları olduğunu iddia ederek, adalete güvendiğini, ikinci kez şans verilmesini istediğini söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanık Mert Serkan L. hakkında Hacer Alkan'a yönelik "kadına karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Aydın Alkan'a yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

        Heyet, baba İsmail L. hakkında ise beraat kararı verdi.

        - Olay

        Devrek ilçesi Rüştü Onur Caddesi'ndeki apartmanda Mert Serkan L. (24) ile komşuları Hacer (55) ve eşi Aydın Alkan (59) arasında 6 Ağustos 2022'de tartışma çıkmıştı. Mert Serkan L, bıçakla çifti yaralamış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Hacer Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Polis ekiplerince saklandığı adreste yakalanan zanlı, gözaltı işlemi esnasında baltayla mukavemette bulunmuştu. Tutuklanan Mert Serkan L'nin babası İsmail L. de gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 10 Temmuz 2024'teki karar duruşmasında Mert Serkan L. hakkında 28 yıl 4 ay hapis cezası, baba İsmail L. hakkında ise beraat kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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