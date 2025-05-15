Komşusunu öldüren, kocasını yaralayan sanık ile babasının yeniden yargılandığı davada karar açıklandı

Devrek ilçesi Rüştü Onur Caddesi'ndeki apartmanda Mert Serkan L. (24) ile komşuları Hacer (55) ve eşi Aydın Alkan (59) arasında 6 Ağustos 2022'de tartışma çıkmıştı. Mert Serkan L, bıçakla çifti yaralamış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Hacer Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sanık Mert Serkan L, olay anında psikolojik sıkıntıları olduğunu iddia ederek, adalete güvendiğini, ikinci kez şans verilmesini istediğini söyledi.

Başka şehirde yaşayan İsmail L. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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