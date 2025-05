Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kestane ağaçlarını gal arısı zararlısından korumak amacıyla 3 bin "torymus sinensis" isimli faydalı böcekler doğaya salındı.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, kestane ağaçlarına zarar veren ve kestane verimini düşüren gal arısıyla mücadele kapsamında Alaplı İşletme Şefliği, Gümeli İşletme Şefliği ve Kocaman İşletme Şefliğine bağlı kestane ağaçlarının yoğun olduğu alanlara toplam 3 bin "torymus sinensis" isimli faydalı böcek salındığını ifade etti.

Bu faydalı böceklerin ekosisteme zarar vermeden zararlı türlerin kontrol altına alınmasında önemli bir yöntem olarak kabul edildiğini aktaran Köksal, "Bu böceklerin, gal arısıyla doğal yolla mücadele ederek bölgedeki kestane verimini artırmasını hedefliyoruz." dedi.

Köksal, Orman İşletme Müdürlüğü teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

- Alaplı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin olağan meclis toplantısı yapıldı

Alaplı'da Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Alaplı Belediyesi Kültür Sitesi'nde Alaplı Kaymakamı ve Alaplı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Selçuk Köksal başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddesi görüşüldü.

Yapılan seçimlerde, İl Genel Meclisi üyeleri İbrahim Yalçın ve Önder Turan ile Mollabey köyü muhtarı Fuat Karaca ve Demirciler köyü muhtarı Sinan Uğurtay, birlik encümeni üyeliklerine seçildi.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, yaptığı konuşmada, önceliğin her zaman Alaplı olması gerektiğini belirterek, "İsimlerimiz her ne olursa olsun bizler Alaplı'nın menfaatleri noktasında her zaman birleşmeliyiz. Önceliğimiz her zaman Alaplı olmalı. Seçilen arkadaşlara hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

- Karadeniz Ereğli'de mezarlıklarda bakım ve onarım çalışması yapıldı

Karadeniz Ereğli Belediyesi ilçe merkezindeki mezarlıklarda, bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı.