Devrek'te "Batı Karadeniz Gençlik Festivali" düzenlendi

Devrek'te "2. Batı Karadeniz Gençlik Festivali" düzenlendi.

Devrek Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festival, müzik dolu anlar ve renkli atmosferiyle beğeni topladı.

Festivalde gençler sahne alan DJ'ler eşliğinde eğlenirken, Karadeniz'in otantik ezgilerini seslendiren yerel müzik grupları da hem nostalji hem de kültürel zenginlik sundu.

Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, amaçlarının gençlere sosyal, kültürel ve eğlenceli ortam sunmak olduğunu belirterek, geleneksel hale gelen festivali her yıl geliştirerek sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Festival alanında kurulan stantlar, çeşitli ikramlar ve yöresel ürünlerle ilgi gördü.