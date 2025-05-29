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        Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü, diğeri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:45 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:45
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        Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü, diğeri ağır yaralandı.

        Gülüç beldesi Merkez Mahallesi'nde bir evin çatısında elektrik tesisatı yenileme çalışması yapan elektrik ustaları Zafer A. ve Tayyip D, yüksek gerilim hattına kapıldıktan sonra çatıdan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan işçilerden Zafer A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tayyip D'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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