Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan 2 işçiden 1'i öldü

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan işçilerden Zafer A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tayyip D'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gülüç beldesi Merkez Mahallesi'nde bir evin çatısında elektrik tesisatı yenileme çalışması yapan elektrik ustaları Zafer A. ve Tayyip D, yüksek gerilim hattına kapıldıktan sonra çatıdan düştü.

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