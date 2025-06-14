Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta yaralı sansar tedavi altına alındı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde bulunan sansar tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 20:32 Güncelleme: 14.06.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta yaralı sansar tedavi altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde bulunan sansar tedaviye alındı.

        Mollabey köyü güzergahında yaralı sansarın yol kenarındaki çukura saklandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, durumu Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine iletti.

        Sansarın ilk tedavisi bulunduğu yerden alan görevliler tarafından yapıldı.

        Yaralı hayvan, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlisi Yusuf Baş, AA muhabirine, durumun kendilerine bildirilmesinin ardından harekete geçtiklerini belirtti.

        Sansarın ağır bir durumunun olmadığını dile getiren Baş, "Kanaması var. Veteriner hekimimiz ilk müdahalesini yaptı. Durumu şu anda iyi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne hayvanı teslim ettik. Onlar da iyileştikten sonra doğaya salacaklar." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'a ulaştı
        Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'a ulaştı
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Zonguldak YEDAM'da konuştu:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Zonguldak YEDAM'da konuştu:
        Babalar ve oğulları, omuz omuza vererek taş kömürünü gün ışığına çıkarıyor
        Babalar ve oğulları, omuz omuza vererek taş kömürünü gün ışığına çıkarıyor
        Zonguldak'ta banyoda mahsur kalan karga yavrusu doğaya salındı
        Zonguldak'ta banyoda mahsur kalan karga yavrusu doğaya salındı
        Banyoda mahsur kalan karga kurtarıldı
        Banyoda mahsur kalan karga kurtarıldı
        Prof. Dr. Hacıoğlu: Ev tesisatları düzenli kontrol edilmeli
        Prof. Dr. Hacıoğlu: Ev tesisatları düzenli kontrol edilmeli