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        Zonguldak'ta doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 5 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:31 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:36
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        Zonguldak'ta doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 5 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 5 kişi yaralandı.

        Velioğlu Mahallesi Afetevler mevkisindeki 6 katlı bir apartmanda C.P'ye ait dairede doğal gazdan kaynaklandığı belirtilen patlama yaşandı. Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

        İhbar üzerin bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

        Patlamada, ev sahibi C.P. ile yan dairede yaşayan Y.D., eşi S.D. ve kızları S.K. ile o sırada apartman boşluğunda bulunan N.T. yaralandı.

        Yangın itfaiye erlerince söndürüldü, doğal gaz ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

        Sağlık görevlilerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan C.P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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