GÜNCELLEME - Zonguldak'ta doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 7 kişi yaralandı

Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından C.P. ve A.P, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, S.D. ise Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne sevk edildi.

Patlamada, ev sahibi C.P. ile yan dairede yaşayan Y.D, eşi S.D. (52) ve kızları S.K. (28), o sırada apartman boşluğunda bulunan N.T. (55), yan bloktaki V.M. (51) ile A.P. (49) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve doğal gaz ekibi sevk edildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir apartman dairesinde doğal gazdan kaynaklanan patlamada biri ağır 7 kişi yaralandı.

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