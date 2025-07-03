Zonguldak'ta yüksek gerilim hattına kapılan karganın neden olduğu yangın söndürüldü
Zonguldak'ınAlaplı ilçesinde yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapılan karganın neden olduğu ot yangını söndürüldü.
Zonguldak'ınAlaplı ilçesinde yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapılan karganın neden olduğu ot yangını söndürüldü.
Yeni Siteler Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına konduktan sonra akıma kapılarak yere düşen karga, kuru otların tutuşmasına neden oldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaklaşık bir dönüm arazi zarar gördü.
İtfaiye Amiri Çetin Güner, gazetecilere, yüksek gerilim hattı akımına kapılan karganın kuru otların bulunduğu alana düşmesiyle yangının çıktığını tespit ettiklerini ifade etti.
Güner, vatandaşlara anız ve ot yakmamaları konusunda da uyarıda bulunarak, olası yangınlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.
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