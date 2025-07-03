Zonguldak'ta yüksek gerilim hattına kapılan karganın neden olduğu yangın söndürüldü

Güner, vatandaşlara anız ve ot yakmamaları konusunda da uyarıda bulunarak, olası yangınlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Yeni Siteler Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına konduktan sonra akıma kapılarak yere düşen karga, kuru otların tutuşmasına neden oldu.

Zonguldak'ınAlaplı ilçesinde yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapılan karganın neden olduğu ot yangını söndürüldü.

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