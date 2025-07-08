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        Zonguldak'ta 60 yaş üstü bireyler "üniversiteli" oldu

        Zonguldak'ta hayata geçirilen "Tazelenme Üniversitesi" projesiyle 60 yaş üstü bireyler, üniversite sıralarında yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:00 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:00
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        Zonguldak'ta 60 yaş üstü bireyler "üniversiteli" oldu
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        Zonguldak'ta hayata geçirilen "Tazelenme Üniversitesi" projesiyle 60 yaş üstü bireyler, üniversite sıralarında yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde, yaş almış bireyler için "60+ Tazelenme Üniversitesi" projesi hayata geçirildi.

        Üniversitenin farklı fakültelerinde üç hafta boyunca çeşitli eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı bulacak bireyler, üniversitenin Çaycuma Kampüsü'nde de çevre farkındalığı eğitimine katıldı.

        Proje kapsamında bireylere doğru iletişim teknikleri, egzersiz psikolojisi, diş protezine özel bakım, saç bakımı ve güzellik, ritmik oyunlar, nefes ve ses eğitimi, temel müzik bilgisi, yağlı boya tablo yapımı, çimlendirme ve bitki yetiştirme gibi dersler veriliyor.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emel Kesim, gazetecilere, uygun görülen konularda verdikleri listelerden seçilen birtakım derslerle büyüklerle bir arada olmayı tercih ettiklerini söyledi.

        Çaycuma Kampüsü'nde farkındalık eğitimi verdiklerini belirten Kesim, "Bir parka, bir bahçeye gittiğimizde çevremizdeki ağaçlarımızın türlerinin neler olduğu, bölgemizde hangi tip ağaçların, bitkilerin ve hayvanların bulunduğuyla ilgili farkındalık eğitimi vermek istedik." dedi.

        - "Birçok bilgi edindik"

        Devrek Huzurevi sakinlerinden Suzan Çaylıoğlu da haftanın beş günü derslerinin olduğunu, hafta sonu ise dinlendiklerini anlatarak, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

        Projede yer alan Ayla Acar ise güzel etkinlik olduğunu dile getirerek, "Çok da güzel anlatıyor hocalarımız. Birçok bilgi edindik." dedi.

        Katılımcılardan Gülhan Acar Keskin, bütün derslerin kendileri için çok güzel ve zevkli geçtiğini aktararak, "Bizlerden bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bize güç verdi, bir şeye yaradığımızı hissettik." ifadesini kullandı.

        Devrek Huzurevi sakini Arif Oruç Ölkebaş da güzel anlatımlarla bitkiler hakkında bir şeyler öğrendiklerini, çok memnun olduklarını söyleyerek, üniversite sıralarında yer almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ise toplumun kıymetli parçası olan yaşlı bireylerin aktif yaşlanmasını desteklemek, sosyal hayata daha güçlü katılımlarını sağlamak ve yaşam boyu öğrenme süreçlerine dahil olmalarını teşvik etmek amacıyla başlattıkları projenin, kendileri için yalnızca eğitim programı değil, farkındalık hareketi olduğunu belirtti.

        Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de kentte ikamet eden huzurevindeki büyüklerin, toplumun geçmiş hafızasını taşıyan en değerli hazineler olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle kendileriyle kurulan gönül bağları son derece kıymetlidir. Bu kapsamda yaşam boyu eğitim vizyonunu ilke edinen üniversitemiz, bu projesiyle büyüklerimizin sosyal hayata katılımlarını sağlama yönünde önemli katkı sağlamayı hedeflemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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