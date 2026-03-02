Canlı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı imha edildi

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı imha edildi

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 10 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 13:40
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı imha edildi

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 10 maden ocağı kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 10 ocağın çevresinde 10 ton kömür, 90 metre profil ray, 50 metre demir ray ve vagon ele geçirdi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

