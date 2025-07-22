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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağında gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 5 işçi taburcu edildi

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 5 işçi taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 13:34 Güncelleme: 22.07.2025 - 13:34
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağında gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 5 işçi taburcu edildi
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        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan 5 işçi taburcu edildi.

        Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait ocağın eksi 630 kodunda meydana gelen göçük nedeniyle gaz açığa çıktı. Söz konusu alanda çalışan işçiler E.Ö, S.A, E.M, C.A. ve M.A. gaz maskelerini takarak kuyu başına çıktı.

        Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan işçilerden 3'ü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, 2'si Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada, tedbir amacıyla ocak boşaltıldı, TTK tahlisiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

        TTK ile Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri de müessese müdürlüğüne geldi.

        Öte yandan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, hastanelerde tedavi gören işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, olayın 5 işçinin çalıştığı eksi 630 kodu 1. ayakta meydana geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımız zaten göçüğün olabileceğini hissetmişler. Ustabaşı 'hemen boşaltın' diye talimat vermiş ve kaçmışlar, göçük de olmuş. Kaçarken gaza maruz kalmışlar." dedi.

        Hacıbektaşoğlu, "Herhangi bir gazdan dolayı, metandan dolayı patlama söz konusu değil. Metan gazına maruz kaldılar ama çok şükür baygınlık, şuur kaybı, herhangi bir sıkıntıları yok. Büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

        İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, tedbir amacıyla boşaltılan ocakta üretime yeniden başlandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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