        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Kozlu sahili ve balıkçı barınağı projesi 27 Kasım'da ihaleye çıkıyor

        AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, yapımına başlanacak Kozlu sahili kıyı yapıları ve balıkçı barınağı mendirek inşaatı projesinin 27 Kasım'da ihaleye çıkacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 13:31 Güncelleme: 25.10.2025 - 13:31
        Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, ihalenin ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılacağını ve projenin 850 günde tamamlanacağını kaydetti.

        Avcı, proje kapsamında mahmuz yapılarak balıkçı barınağı içerisinde ve giriş-çıkış ağzında kum birikmesinin önleneceğini, rıhtım ve çekek yerlerinin onarılacağını belirtti.

        İş kapsamında 65 metre mahmuz, 61,10 metre çekek yeri ve 180 metre rıhtım onarımı yapılacağını aktaran Avcı, "Mahmuzun gövde kısmında 9 tonluk, müzvar kısmında ise 20 tonluk antifer bloklar kullanılacak." ifadelerini kullandı.

        Avcı, projenin 2025 yatırım programındaki tutarının 207 milyon 200 bin lira, bu yıl ödeneğinin ise 50 milyon lira olduğunu kaydetti.

        Projeyi yapım sürecinde yakından takip edeceklerini aktaran Avcı, "Bu vesileyle bizleri her yatırımımızda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Projemiz Zonguldak'ımıza, Kozlu'muza ve balıkçı esnafımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

