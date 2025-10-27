Habertürk
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

        Giriş: 27.10.2025 - 11:18 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:18
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 ocağın çevresinde 65 metre ray, vagon, 5,5 ton kömür, 2 havalandırma fanı, dalgıç pompa, 3 delici kırıcı alet ve elektrikli hızar ele geçirdi.

        Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

