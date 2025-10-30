Habertürk
        Milli bilek güreşçi İsmail Hacı Bekar, madalyaya doymuyor

        Milli bilek güreşçi İsmail Hacı Bekar, madalyaya doymuyor

        GÖKHAN YILMAZ - Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası ile Bulgaristan'da gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İsmail Hacı Bekar, elde ettiği başarıların gururunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:21 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:21
        Milli bilek güreşçi İsmail Hacı Bekar, madalyaya doymuyor
        Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 50 kiloda Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü, 55 kiloda iki kez dünya ikinciliği ve 60 kiloda Avrupa üçüncülüğü yaşayan İsmail, son olarak 31 Mayıs-10 Haziran'da arasında Romanya'da yapılan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 23 yaş altı kategorisi 65 kiloda hem sağ hem sol kolda 8 rakibini mağlup ederek kürsünün zirvesinde yer aldı.

        Elde ettiği başarının moral ve motivasyonuyla 10-23 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılan İsmail, 23 yaş altı kategorisi 65 kiloda hem sağ hem sol kolda rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıfta eğitimini sürdüren milli sporcu, önümüzdeki yıl ilk kez yarışacağı büyükler kategorisi için çalışmalarına ara vermeden sürdürüyor.

        İsmail Hacı Bekar, AA muhabirine, daha büyük başarılar elde etmek istediğini böyledi.

        Şampiyona sürecinin kendisi için başarılı geçtiğinden bahseden İsmail, rakiplerini analiz ederek ilerlediğini, yoğun antrenman temposu sonrası başarılı maçlar çıkardığını anlattı.

        İsmail, başarılı olacağına yürekten inandığını aktararak, "Şampiyonalara birinci olmak için gidiyoruz. Gerisi nasip. Sakatlık olabiliyor, farklı aksaklıklar yaşayabiliyorsun. Şampiyonluğu amaçlayarak gittik. Allah da nasip etti. Beklediğim bir şeydi, olması beni mutlu etti." dedi.

        - "Büyükler kategorisi daha zorlu geçecek"

        Yaşadığı sakatlıkların zorluğuna İsmail Hacı Bekar, sol kolunda oluşan yırtıklardan kaynaklı sakatlığının devam ettiğini, farklı teknikler üzerine çalışarak kas gruplarını güçlendirdiğini belirtti.

        İsmail, artık gençler kategorisinde yarışmayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Artık büyükler kategorisinde mücadele edeceğim. Önümde de Büyükler Türkiye Şampiyonası var. Biraz daha zorlu, sert geçecek. Eğer buradan şampiyon olarak çıkabilirsem Avrupa ve dünya şampiyonası var. Bundan sonrası daha zorlu geçecek çünkü yeni bir kategori, yeni insanlar var. O sıklette senelerdir yarışmış şampiyonlar var. Onlarla karşılaşacağım. Biraz daha zor olacak ama çalıştıktan sonra olacağına inanıyorum."

        Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu dile getiren İsmail, "Duygularımı tam olarak anlatamam. 'Anlatılmaz, yaşanır.' dedikleri tabir bu. Kürsüye büyük bir gururla, sevinçle çıkıyorum. Ailemi, ülkemi, herkesi temsil etmiş oluyorum. Bunun gururu farklı. Türk bayrağını birincilik kürsüsünde görmenin gururu farklı, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

