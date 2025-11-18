Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta balıkçılar 2,5 ayda 5 bin tonun üzerinde hamsi avladı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde balıkçılar, sezon başlangıcı itibarıyla 5 bin ton 291 kilogram hamsi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:44 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:44
        Zonguldak'ta balıkçılar 2,5 ayda 5 bin tonun üzerinde hamsi avladı
        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde balıkçılar, sezon başlangıcı itibarıyla 5 bin ton 291 kilogram hamsi yakaladı.

        Sezonun 1 Eylül'de başlamasının ardından geçen 2,5 ayda bol miktarda avlanan hamsi, balıkçıların yüzünü güldürüyor.

        Hamsi avına devam eden balıkçılar, Bozhane Limanı'na bu sezon tonlarca balıkla döndü.

        Sezonun başladığı tarihten bu yana 5 bin 291 ton hamsi avlandı.

        Yıl sonu itibarıyla hamsinin 10 bin tonu geçmesi, toplam rekoltenin de 15 bin tona ulaşması öngörülüyor.

        - Türkiye'nin pek çok bölgesine gönderildi

        Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak, AA muhabirine, balıkçıların bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

        Karadeniz Ereğli açıklarında yakalanan hamsi, istavrit ve mezgit balığının kamyonlarla Türkiye'nin pek çok bölgesine ulaştırıldığını belirten Toprak, hamsi bolluğuna dikkati çekti.

        Toprak, "Bozhane Limanı'ndan açılan tekneler tonlarca balıkla geri döndü. Sezonun başladığı tarihten bu yana mevcut avcılığın 5 bin 291 tonu hamsi olarak gerçekleşti." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

