Zonguldak'ta tünelin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Zonguldak'ta tünel içinde duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta tünel içinde duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.A'nın (20) kullandığı 67 AC 112 plakalı otomobil, kent merkezini Kilimli ilçesine bağlayan Uzunkum Tüneli'nde duvara çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan N.E.D. (16) ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.