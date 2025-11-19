Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta tünelin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta tünel içinde duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 01:42 Güncelleme: 19.11.2025 - 01:42
        
        Zonguldak'ta tünel içinde duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        M.A'nın (20) kullandığı 67 AC 112 plakalı otomobil, kent merkezini Kilimli ilçesine bağlayan Uzunkum Tüneli'nde duvara çarptı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan N.E.D. (16) ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

