        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta fırtına nedeniyle batan gemideki mürettebatın ismi anıtta yaşatılacak

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batması sonucu hayatını kaybeden 12 mürettebat için yaptırılan "Kafkametler Anıtı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:41 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:41
        Bozhane Limanı girişindeki sahil şeridine yaptırılan anıtın önünde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hayatını kaybeden mürettebat için dua edildi.

        Programda konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, 2 yıl önce Karadeniz'in sert koşullarında kaybedilen 12 gemicinin hatırasını yaşatmak üzere anıtın yapıldığını söyledi.

        Kayıpların herkesi derinden etkilediğini, 12 gemicinin yanı sıra sel nedeniyle 3 vatandaşın da hayatını kaybettiğini hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu, "Ailelerin yanında olmak, acılarını paylaşmak bizler için çok önemli görevdir. Ailelerin gösterdiği sabrı ve metaneti gördük. Acı, insana aklını kaybettirebilir. Yanımızdaki eşimiz, dostumuz, insanlar destek olur, atlatırız. Biz de hep onu yapmaya çalıştık." diye konuştu.

        Taşınan yükü yürekten hissettiklerini belirten Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Kaybettiğimiz mürettebatın her biri bu şehrin hafızasında özel ve kıymetli yer edinmiştir. Her birinin adı ve hatırası, ailesi için de bu şehir için de kıymetli emanettir. Açılışını yaptığımız bu anıt sadece bir yapı değil, yaşanan kaybın unutulmaması, hatıraların gelecek nesillere aktarılması için oluşturulmuş anlamlı semboldür, anıdır. Kafkametler mürettebatını ve hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı saygıyla yad ediyoruz."

        Hacıbektaşoğlu, yaşanan süreçte arama kurtarma çalışmalarında ve geminin çıkarılmasında emeği olanlara da teşekkür etti.

        Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise olayın gerçekleştiği tarihte Karadeniz'in bir kez daha hırçınlaştığını, dinmeyen rüzgar ve dalgalar nedeniyle ilçenin tarihin en büyük felaketini yaşadığını anlattı.

        Felaket nedeniyle derelerin taştığını, denizin yükseldiğini, dalgaların 11 metreye ulaştığını dile getiren Posbıyık, "Türkiye'nin incisi sahilimiz harabeye döndü, plajlarımız yıkıldı, mezarlıklar yerlerinden oynadı. Tekneler battı, balıkçılar zarar gördü. Ne yazık ki bu fırtına sırasında Kafkametler isimli gemi, görevini yerine getirirken fırtınanın acımasız gücüne yenik düştü. O gün, denizin derinliklerinde sadece bir gemi batmadı. O gün, 12 yürekli insanın hikayesi yarım kaldı." ifadelerini kullandı.

        Posbıyık, 12 denizcinin yanı sıra ilçeye bağlı Yaraşlıyörük köyünde sel sularına kapılan araçta hayatlarını kaybeden 3 kişinin ailelerine de başsağlığı diledi.

        Protokol üyeleri ve hayatını kaybeden mürettebatın aile ve yakınları, daha sonra anıta karanfil bıraktı.

        Tören boyunca gözyaşlarına hakim olamayan bazı aile üyeleri, anıtın önünde fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

