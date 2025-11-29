Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve Z.K, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, iş yerleri ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yaşları küçük S.D. ve Z.K. olduğunu tespit etti.

Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde dün gece M.H.K, kendisine ait motosikleti park ettiği yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki motosikleti çalıp bir süre gezdikten sonra bıraktıkları belirlenen yaşları küçük iki çocuk yakalandı.

