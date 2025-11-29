Habertürk
        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki motosikleti çalıp bir süre gezdikten sonra bıraktıkları belirlenen yaşları küçük iki çocuk yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 23:32 Güncelleme: 29.11.2025 - 23:32
        
        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki motosikleti çalıp bir süre gezdikten sonra bıraktıkları belirlenen yaşları küçük iki çocuk yakalandı.

        Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde dün gece M.H.K, kendisine ait motosikleti park ettiği yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, iş yerleri ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yaşları küçük S.D. ve Z.K. olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. ve Z.K, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan kent merkezine bırakılan motosiklet sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

