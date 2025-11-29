Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta iki grup arasında kavga çıktı

        Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 17:24 Güncelleme: 29.11.2025 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta iki grup arasında kavga çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.

        Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavgaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sona erdi
        Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sona erdi
        Engellilere tahsis edilen bina, okey oynandığı gerekçesiyle mühürlendi
        Engellilere tahsis edilen bina, okey oynandığı gerekçesiyle mühürlendi
        Siyasi parti temsilcileri istişare toplantısında bir araya geldi
        Siyasi parti temsilcileri istişare toplantısında bir araya geldi
        Zonguldak'ta yasa dışı bahisten elde edilen geliri toplayan 3 şüpheli yakal...
        Zonguldak'ta yasa dışı bahisten elde edilen geliri toplayan 3 şüpheli yakal...
        Zonguldak'ta 'pos tefeciliği'ne 2 tutuklama
        Zonguldak'ta 'pos tefeciliği'ne 2 tutuklama
        Zonguldak'ta yasa dışı bahisten elde edilen geliri toplayan 3 şüpheli yakal...
        Zonguldak'ta yasa dışı bahisten elde edilen geliri toplayan 3 şüpheli yakal...