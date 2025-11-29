Zonguldak'ta iki grup arasında kavga çıktı
Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.
Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı.
Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde iki grup arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavgaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.