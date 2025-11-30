Zonguldak'ta otomobil kullanılmayan bir evin çatısına düştü
Zonguldak'ta otomobilin bir evin çatısına düştüğü kazada hasar oluştu.
H.Ç. idaresindeki 74 AAV 446 plakalı otomobil, Yenimahalle Bülbül Sokak'ta kontrolden çıkarak iki metre yükseklikten yolun alt kotundaki kullanılmayan evin çatısına düştü.
Araçta bulunan sürücü H.Ç. ile kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve trafik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin tutanak tuttu.
Araçtaki üç kişinin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Öte yandan, kullanılmayan evin çatısında hasar oluştu.
