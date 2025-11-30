Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Önemsenmeyen burun akıntısı menenjite neden olabiliyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Duygu Erdem, burundan tek taraflı ve damlama şeklinde gelen şeffaf sıvının dikkate alınmadığı takdirde menenjite yol açabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Önemsenmeyen burun akıntısı menenjite neden olabiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Duygu Erdem, burundan tek taraflı ve damlama şeklinde gelen şeffaf sıvının dikkate alınmadığı takdirde menenjite yol açabileceğini söyledi.

        Erdem, AA muhabirine, birçok hastanın burun akıntısı şikayetiyle başvurduğunu, özellikle mevsim geçişlerinde bu şikayetin arttığını aktararak, burundan gelen sıvının niteliğine dikkat etmek gerektiğini, bazı durumların ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini belirtti.

        Burundan şeffaf renkte sıvı gelmesinin çoğunlukla alerji, sinüzit veya üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi olduğunu anlatan Erdem, "Ancak bazı durumlarda dikkat etmek gerekir. "Başımızı öne eğdiğimiz zaman tek taraflı, damlama şeklinde şeffaf renkte sıvı geliyorsa başka hastalıkların habercisi, örneğin beyin omurilik sıvısının burundan akması gibi durumlar olabilir. Bunun en önemli riski ise dış ortama açık olduğu için beyin omurilik sıvısı menenjite yol açabilir." dedi.

        Beynin zarlarında ufak yırtıklar, kafa tabanı kemiğindeki açıklıklardan kaynaklı beyin omurilik sıvısının burundan gelebileceğini aktaran Erdem, "Bu gibi durumlarda dikkat etmemiz gerekiyor çünkü zamanında teşhis koyup tedavisini uygun şekilde yapmazsak kişide menenjite kadar yol açan ciddi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz." diye konuştu.

        Erdem, burun akıntısının olduğu her durumun böyle riskli bir durum yaşandığı anlamına gelmeyeceğini, özellikle Zonguldak gibi alerjinin çok yaşandığı kentlerde şeffaf renkli sıvının burundan sıklıkla gelebildiğini kaydetti.

        - "En önemli riski menenjite yol açabilir"

        Hiçbir şikayet yokken ya da burunda kaşıntı, geniz akıntısı, hapşırma gibi durumlar söz konusu değilken burundan şeffaf sıvı geliyorsa bu durumdan endişelenilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdem, şöyle devam etti:

        "Sadece başını her öne eğdiğinde şıpır şıpır, damla şeklinde bir sıvı geliyorsa ve tek taraflıysa mutlaka uyanık olmamız gerekiyor. Bunun dışında sümkürdüğümüz zaman şeffaf sıvı gelebilir. Bu gibi durumlarda böyle bir şeyden şüphelenmemek gerekiyor. Özellikle yeni geçirilmiş bir travma, burundan yeni geçirilmiş bir ameliyat öyküsü varsa dikkat etmek gerekir. Birden kilo alan kişilerde, kafa içi basıncının sebepsiz yere arttığı kişilerde de hiçbir sebep olmaksızın bunu görebiliyoruz."

        Erdem, bu gibi durumların tanısını koymanın çok kolay olmadığını, tanıyı koymak için çeşitli görüntüleme yöntemleri yapmaları gerektiğini, burundan gelen bu sıvıyı biriktirip tahlillere gönderdiklerini anlattı.

        Eğer beyin omurilik sıvısı teşhisi konursa bunun birtakım onarım yöntemleri olduğuna değinen Erdem, akıntının olduğu kaçağın nereden kaynaklandığını bir şekilde bulmak gerektiğini söyledi.

        Erdem, beyin ile kafa tabanını ayıran kemiğin oldukça ince olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bazı zamanlar burada doğuştan açıklıklar olabiliyor. Kişinin kafa içi basıncı bir sebeple arttığında, şiddetli bir ıkınma olabilir, ağırlık kaldırma olabilir, bu tarz bir şeyde orada ufak açıklıklar meydana geliyor. Oradan sızıntı tarzında kaçaklar olabilir. Bunlar bize beyin omurilik sıvısı kaçağını gösterir. Bunun en önemli riski ise dış ortama açık olduğu için beyin omurilik sıvısı menenjite yol açabilir. O yüzden saptanması önemli."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
        Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı
        Çaldıkları motosikleti, gezdikten sonra kent merkezine bırakan 2 çocuk serb...
        Çaldıkları motosikleti, gezdikten sonra kent merkezine bırakan 2 çocuk serb...
        Zonguldak'ta sosyal medya fenomenlerinin katıldığı organizasyonlara vergi d...
        Zonguldak'ta sosyal medya fenomenlerinin katıldığı organizasyonlara vergi d...
        Sokak ortasında tekmeli, yumruklu kavga kamerada
        Sokak ortasında tekmeli, yumruklu kavga kamerada
        Zonguldak'ta iki grup arasında kavga çıktı
        Zonguldak'ta iki grup arasında kavga çıktı
        Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sona erdi
        Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sona erdi