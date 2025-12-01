Zonguldak'ta, "3. Uluslararası Karadeniz Enerji Konferansı" düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin (BEUN) ev sahipliğinde "3. Uluslararası Karadeniz Enerji Konferansı" gerçekleştirildi.

Zonguldak BEUN Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) işbirliğiyle, Doç. Dr. Ali Azar Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, yaptığı konuşmada, Karadeniz'in jeopolitik ve enerji açısından kritik rol taşıdığını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki işbirliğini artırmayla alakalı birçok çalışmanın olduğunu belirten Akyener, Karadeniz'in öneminin arttığından bahsetti.

Akyener, gelecekle alakalı çok sağlam kurgular üretmeye çalıştıklarını anlatarak, "Çok farklı senaryolardan bahsediyoruz. Geleceği şekillendirmek için özellikle etkili bir Türkiye Yüzyılı vizyonu oluşturabilmek, bunun içini doldurabilmek için çalışıyoruz." dedi.

Zonguldak BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de Türkiye Yüzyılı'nın enerji vizyonuna ışık tutacak ve Karadeniz'in geleceğini şekillendirecek fikirlerin buluşmasına vesile olmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Konferansın enerji alanında atılacak önemli adımlara zemin hazırlamasını temenni eden Özölçer, enerji güvenliğinden yenilenebilir kaynaklara, nükleer ve sürdürülebilir teknolojilerden jeopolitik gelişmelerine kadar dünyanın geleceğini doğrudan ilgilendiren konuları ele alacakları dile getirdi. Özölçer, milli enerji yolculuğunda gerçekleştirecekleri kayda değer çalışmaların ancak ortak aklın, bilimsel üretimin ve emeğin birleşmesiyle mümkün olduğuna inandıklarını kaydederek, üniversitenin enerji alanında emsal teşkil edecek araştırmalar yürütmeye ve öncü projeler geliştirmeye emin adımlarla devam ettiğini anlattı. Zonguldak'ta enerji alanında yaşanan gelişmelere değinen Özölçer, "Tüm bunlar Zonguldak'ı yalnızca bir şehir olmaktan çıkarıp Türkiye'nin enerji ve lojistik üssü haline getirmektedir. Buna binaen üniversite olarak enerji konusunu araştırmalarımızın merkezine almanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu. BEUN Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özarslan ise enerji alanındaki bilimsel üretim ve stratejik çalışmaların bölgesel gelişime katkısına vurgu yaptı.