        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

        Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:01
        Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
        Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde Ö.S'nin (21) rampada park ettiği su yüklü 67 DD 908 plakalı kamyonet, sürücüsü araçtan su indirdiği sırada aniden hareket etti.

        Bu sırada Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde bulunan S.E.D. kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

        Çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye götürülen, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

