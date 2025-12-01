Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Çevredekiler tarafından yakındaki bir hastaneye götürülen, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde Ö.S'nin (21) rampada park ettiği su yüklü 67 DD 908 plakalı kamyonet, sürücüsü araçtan su indirdiği sırada aniden hareket etti.

