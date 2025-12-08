Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Karadeniz Ereğli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler O.T, H.Y. ve C.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.