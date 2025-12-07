Zonguldak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 çocuk yaralandı.
Yasin Kavşur idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Devrek ilçesine bağlı Özbağı köyü Madencioğlu mevkisinde dereye devrildi.
Kazada Yasin Kavşur hayatını kaybetti, A.K. (9), Y.N.K. (9) ve F.A.K. (8) yaralandı.
Yaralı çocuklar Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
