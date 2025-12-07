Habertürk
        Zonguldak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Zonguldak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 22:19 Güncelleme: 07.12.2025 - 22:19
        Zonguldak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde minibüsün dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 çocuk yaralandı.

        Yasin Kavşur idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Devrek ilçesine bağlı Özbağı köyü Madencioğlu mevkisinde dereye devrildi.

        Kazada Yasin Kavşur hayatını kaybetti, A.K. (9), Y.N.K. (9) ve F.A.K. (8) yaralandı.

        Yaralı çocuklar Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

