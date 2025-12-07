Zonguldak'ta "kadın cinayetleri" ve "çocuk istismarı" sessiz yürüyüşle protesto edildi

Zonguldak'ta, kadın cinayetlerini ve çocuk istismarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenlendi.

Çaycuma Öğretmenevi önünde bir araya gelen Demokrasi Platformu üyeleri ile vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Kadın Platformu sözcüsü Serpil Açıl Özer, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet olaylarına sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Özer, "Kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaşam alanlarını hedef alan şiddet, cinayet ve istismar vakaları karşısında derin bir acı ve öfke içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Grup, yürüyüşün ardından Perşembe beldesinde cesedi su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ailesine taziye ziyareti yaptı.