        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta "kadın cinayetleri" ve "çocuk istismarı" sessiz yürüyüşle protesto edildi

        Zonguldak'ta, kadın cinayetlerini ve çocuk istismarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:27 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:27
        Zonguldak'ta "kadın cinayetleri" ve "çocuk istismarı" sessiz yürüyüşle protesto edildi
        Zonguldak'ta, kadın cinayetlerini ve çocuk istismarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenlendi.

        Çaycuma Öğretmenevi önünde bir araya gelen Demokrasi Platformu üyeleri ile vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Kadın Platformu sözcüsü Serpil Açıl Özer, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet olaylarına sessiz kalmayacaklarını belirtti.

        Özer, "Kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaşam alanlarını hedef alan şiddet, cinayet ve istismar vakaları karşısında derin bir acı ve öfke içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Grup, yürüyüşün ardından Perşembe beldesinde cesedi su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ailesine taziye ziyareti yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

