Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde, M.D. (44) ile akrabası S.A. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.D, S.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından zanlı M.D, Yayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler olayda kullanılan bıçağı bulmak için söz konusu bölgede arama yaptı.