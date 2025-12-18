Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 23:44 Güncelleme: 18.12.2025 - 23:44
        Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Zonguldak'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde, M.D. (44) ile akrabası S.A. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.D, S.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından zanlı M.D, Yayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Öte yandan ekipler olayda kullanılan bıçağı bulmak için söz konusu bölgede arama yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

