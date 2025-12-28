Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:40 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara
        Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara
        Zonguldak'ta anne ve kızları arıcılık mesleğiyle kestane balı üretiyor
        Zonguldak'ta anne ve kızları arıcılık mesleğiyle kestane balı üretiyor
        BEUN Alaplı MYO'dan gençlere yönelik etkinlikler düzenlendi
        BEUN Alaplı MYO'dan gençlere yönelik etkinlikler düzenlendi
        Yılbaşına günler kala fındık fiyatları yükselişe geçti
        Yılbaşına günler kala fındık fiyatları yükselişe geçti
        Annenin arıcılık tutkusu iki kızına da geçti
        Annenin arıcılık tutkusu iki kızına da geçti
        Zonguldak'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Zonguldak'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı